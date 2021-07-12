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09:38, 12 июля 2021

В Кремле не рассматривают вопрос переноса выборов в Госдуму из-за сложной эпидемиологической ситуации

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к администрации президента.

Ранее об этом заявили и в Центризбиркоме. До этого в некоторых СМИ появилась информация о возможном переносе голосования с сентября на более поздний срок.


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