В Кремле не рассматривают вопрос переноса выборов в Госдуму из-за сложной эпидемиологической ситуации

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к администрации президента.
Ранее об этом заявили и в Центризбиркоме. До этого в некоторых СМИ появилась информация о возможном переносе голосования с сентября на более поздний срок.
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Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к администрации президента.
Ранее об этом заявили и в Центризбиркоме. До этого в некоторых СМИ появилась информация о возможном переносе голосования с сентября на более поздний срок.