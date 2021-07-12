Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест художника-акциониста Крисевича за имитацию стрельбы на Красной площади

Мосгорсуд сегодня 12 июля рассмотрит жалобу на арест художника-акциониста Павла Крисевича за имитацию стрельбы на Красной площади. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мансур Гильманов.

«Его незаконно заключили под стражу, так как дело было рассмотрено по истечении 48-часового срока задержания. Недостаточно документов для избрания меры пресечения: там отсутствует справка об исследовании оружия, охолощенного пистолета. В материалах дела нет никакого документа вообще про это оружие, то есть никаких исследований не проводилось. Мера пресечения была избрана исключительно исходя из тяжести предъявленного обвинения, несмотря на то что у Крисевича имеется место жительства на территории Москвы, он ранее не судим, у него молодой возраст, он впервые обвиняется в совершении уголовного преступления и положительно характеризуется», — сказал он.

Адвокат отметил, что планирует обращаться в ЕСПЧ в случае отказа в удовлетворении жалобы на арест.

«С учетом российских реалий, не думаю, что эта жалоба будет удовлетворена, мы будем обращаться по этому вопросу в Европейский суд по правам человека после исчерпания национальных средств правозащиты», -заключил он.

На художника-акциониста Павла Крисевича заведено уголовное дело о хулиганстве, он содержится под стражей. 11 июня был П.Крисевич задержан на Красной площади после того как несколько раз выстрелил в воздух холостыми и сымитировал один выстрел в себя. По статье о хулиганстве ему может