Росгвардия с сегодняшнего дня начинает учения в нескольких регионах страны

Как передает «Интерфакс», это первая столь масштабная тренировка с момента создания ведомства.
В официальном сообщении говорится, что главная ее цель – это отработать комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз безопасности России.
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Как передает «Интерфакс», это первая столь масштабная тренировка с момента создания ведомства.
В официальном сообщении говорится, что главная ее цель – это отработать комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз безопасности России.