Глава «Роскосмоса» выразил надежду на то, что российские миллиардеры начнут тратить деньги на космические технологии

Дмитрий Рогозин написал в «Твиттере», что сейчас деньги олигархов уходят на «ярмарки тщеславия» — так он прокомментировал суборбитальный полет, который накануне совершил британский предприниматель Ричард Брэнсон.

В течение 20 лет сэр Ричард Бренсон, основатель компании Virgin Group, мечтал полететь в космос и открыть его для туристов. Ракетоплан Virgin SpaceShip Two Unity, произведенный компанией Virgin Galactinc, с 70-летним Брэнсоном, тремя сотрудниками Virgin и двумя пилотами оторвался от земли с космодрома в штате Нью-Мексико.

На высоте около 15-ти километров ракетоплан отцепился от носителя, запустил собственные ракетные двигатели, разогнался по баллистической траектории и влетел в космос на высоте 80-ти километров — где, как устанавливает ВВС США, начинаются его границы. В течение нескольких минут экипаж испытал невесомость — и осмотрел планету, после чего ракетоплан отправился обратно на землю. Весь полет занял около часа.

Из прямой трансляции полета первого миллиардера в космос было устроено настоящее развлекательное шоу с популярным американским телеведущим Стивеном Кольбером. Ричард Бренсон пообещал начать отправлять туристов в космос в самое ближайшее время.

Богатейший человек планеты Джефф Безос уступил в заочном споре с Брэнсоном, так как старт его миссии запланирован только на 20 июля. Однако полетит он выше — к международно признанным космическим границам на уровне 100 километров.