В Токио снова начинает действовать режим чрезвычайной ситуации

Он продлится в течение всей летней Олимпиады, до открытия которой меньше двух недель. Власти Японии пошли на эти меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Режим ЧС в столице Японии власти вводят уже четвёртый раз с начала пандемии коронавируса. Продажу спиртного в барах и ресторанах снова ограничат, запретят караоке-салоны. Заведения общепита не смогут работать поздно вечером и ночью. Жителей попросят отказаться от поездок между регионами.

О возвращении жёстких ограничений объявил в четверг премьер Японии. Ёсихидо Суга объяснил это тем, что в последние дни в Токио выявляют более 900 заражённых в сутки — впервые с мая. Особый режим продлится до 22 августа и таким образом затронет все дни Олимпиады, которая открывается в Токио 23 числа.

Игры в японской столице и большинстве префектур пройдут без зрителей — решение принял оргкомитет из-за сложной ситуации с коронавирусом. По данным агентства Reuters организаторам это может стоить больше 800 миллионов долларов — столько они надеялись заработать на продаже билетов.

В некоторых регионах Японии также продлили ограничения, ранее введённые из-за ковида.