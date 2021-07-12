Литва сокращает дипломатическое представительство Белоруссии до одного сотрудника

Одной из причин демарша стала ситуация на границе между странами. Официально формулировка, которую озвучили представителям Белоруссии выглядит так — продолжительные, систематические и недружественные действия властей.

После инцидента с посадкой самолета компании Ryanair и введенных против Белоруссии санкций, последняя перестала контролировать ситуацию на границе и в Литву хлынул поток нелегальных мигрантов из стран Азии, который вырос в 20 раз.

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал Национальный совет обороны с тем, чтобы обсудить создавшееся положение. Литва готова потратить на укрепление границы 42 миллиона евро, обсуждается и вариант строительства стены. Агентство Евросоюза по охране внешних границ предоставит Литве два вертолета, вооруженные патрули и специалистов по работе с мигрантами.

Ситуация на литовско-белорусской границе заставляет соседние страны принимать меры. В Эстонии объявили о модернизации пограничной инфраструктуры.