Картридж с видеоигрой Super Mario 64 продали на аукционе за полтора миллиона долларов

Итоги торгов стали рекордными для видеоигр – сообщает в своем аккаунте в твиттере аукционный дом Heritage Auctions. Предыдущий результат, который показала игра «Легенда о Зельде», был почти в два раза более скромным. Картридж, который ушел с молотка, был выпущен в 1996 году и с тех пор не распакован.

Серия Super Mario, по информации японской компании-производителя Nintendo, уже более четверти века сохраняет высокие позиции в рейтинге видеоигр и остается визитной карточкой фирмы.