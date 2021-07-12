Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пояснив, что указанная сумма ранее была выплачена Палестинской национальной администрацией в качестве пособий родственникам местных террористов.
По данным израильского министерства обороны, ПНА ежегодно тратит более 300 миллионов долларов на выплаты семьям палестинцев, отбывающим тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие пособия называют прямым стимулом к терроризму и препятствием для заключения мирного соглашения между сторонами.
Израиль удержит более 180 миллионов долларов из денег, предназначенных Палестине
Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пояснив, что указанная сумма ранее была выплачена Палестинской национальной администрацией в качестве пособий родственникам местных террористов.