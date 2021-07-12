В ряде российских регионов на фоне эпидемии вводят ограничения на работу общепита

Так, в кафе Владимирской и Волгоградской областей, согласно распоряжениям местных властей, с сегодняшнего дня перестают пускать посетителей, не сделавших прививку, или не предоставивших отрицательный ПЦР-тест. Несовершеннолетние могут попасть туда только в сопровождении взрослых – пишет газета РБК.

На Камчатке с четверга запретят работать предприятиям общепита после 11 часов вечера. Они смогут обслуживать посетителей только навынос. Кроме того, как говорится на сайте правительства края, будет запрещена деятельность ночных клубов и дискотек.