Полиция Гаити сообщила о задержании предполагаемого координатора убийства президента страны

Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, был первым, кому звонили нападавшие – приводит слова руководителя Национальной полиции агентство ТАСС. Подозреваемого называют одним из разработчиков планов по убийству Жовенеля Моиза и человеком, поддерживающим контакты с базирующимися в США компаниями, которые специализируются на безопасности.

Глава государства получил смертельное ранение в ходе нападения, совершенного на его резиденцию на прошлой неделе. Власти Гаити объявили, что в группу подозреваемых входят более 20 граждан Колумбии, часть из них уже задержана.