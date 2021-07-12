В Лондоне почти 20 полицейских пострадали в беспорядках, происходивших на фоне финала Евро

За весь день были арестованы полсотни нарушителей, сообщает полиция. Матч на стадионе «Уэмбли» закончился поражением английской сборной. Италия во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу.

О беспорядках в британской столице стало известно еще до начала матча, когда сотня фанатов, предположительно без билетов, пыталась прорваться на арену. Сообщения об инцидентах

улицах начали поступать и после финального свистка.