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05:05, 12 июля 2021

В Лондоне почти 20 полицейских пострадали в беспорядках, происходивших на фоне финала Евро

За весь день были арестованы полсотни нарушителей, сообщает полиция. Матч на стадионе «Уэмбли» закончился поражением английской сборной. Италия во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу.
О беспорядках в британской столице стало известно еще до начала матча, когда сотня фанатов, предположительно без билетов, пыталась прорваться на арену. Сообщения об инцидентах
улицах начали поступать и после финального свистка.


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