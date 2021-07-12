Синоптики предупредили о повышении средней температуры на Земле на пять градусов

В интервью «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что это произойдет, если человечество ничего не будет предпринимать. Затормозить глобальное потепление, по словам специалиста, может переход на так называемую «зеленую» экономику и минимизация вредных выбросов.

Вильфанд отметил, что наметившийся тренд на потепление в дальнейшем будет еще более явным, при этом заметно теплеют как зимние, так и летние месяцы.