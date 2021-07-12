Умерла советский и российский литературовед, переводчица Нина Демурова

Ей было 90 лет. Об этом говорится на странице Гильдии «Мастеров литературного перевода» в фейсбуке. Причина смерти не уточняется.

Демурова переводила произведения Эдгара Алана По, Чарлза Диккенса, Джона Апдайка и других. Наибольшую известность получила за свою работу над сказками «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» — Демурова считалась видным специалистом по творчеству Льюиса Кэрролла.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.