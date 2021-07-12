Россия остается на последних строчках рейтинга по уровню оптимизма среди бизнеса

Исследование, проведенное международной консалтинговой сетью Grant Thornton, показало, что в стране 28% руководителей оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год. Данные опроса приводит газета РБК. При этом год назад этот показатель был еще ниже. До пандемии оптимистично настроены были 35% предпринимателей.

Третье место рейтинга с конца у Аргентины, а многолетние антилидеры – японцы. Там с оптимизмом в будущее смотрят только 17% опрошенных.