Один человек стал жертвой ДТП в Кабардино-Балкарии. Еще десять попали в больницу

Детей среди пострадавших нет. Как сообщили агентству ТАСС в республиканском ГИБДД, накануне вечером на федеральной автотрассе «Кавказ» столкнулись легковой «Мерседес» и пассажирская «Газель». По предварительным данным, виновник аварии – погибший водитель иномарки, который допустил выезд на встречную полосу. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
2021-07-12T04:06:23+03:00
2021-07-12T04:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 12 июля 2021
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