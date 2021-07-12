Один человек стал жертвой ДТП в Кабардино-Балкарии. Еще десять попали в больницу

Детей среди пострадавших нет. Как сообщили агентству ТАСС в республиканском ГИБДД, накануне вечером на федеральной автотрассе «Кавказ» столкнулись легковой «Мерседес» и пассажирская «Газель». По предварительным данным, виновник аварии – погибший водитель иномарки, который допустил выезд на встречную полосу. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.