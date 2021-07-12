В Молдавии пропрезидентская партия получает большинство в новом парламенте и будет формировать правительство

После обработки почти всех бюллетеней у Партии действия и солидарности более 51% голосов. У блока коммунистов и социалистов, идущего следом, менее 28%. На третьем месте с почти 6% региональная партия «Шор».

В Молдавии все члены правительства уже несколько месяцев имеют статус исполняющих обязанности, после того, как Майя Санду, победив на президентских выборах, добилась отставки прежнего кабинета министров, а вслед за этим заблокировала утверждение на должность нового премьера.