Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон.

Теперь он сравнялся по числу побед на турнирах Большого шлема с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

Как отмечает агентство ТАСС, Джокович может стать первым теннисистом в истории, одержавшим победы на всех турнирах Большого шлема в одном сезоне. Ранее он уже выиграл открытые чемпионаты Австралии и Франции. На очереди США – четвертый, заключительный турнир Большого шлема пройдет с 30 августа по 12 сентября.