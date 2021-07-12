Администрация Суэцкого канала отчиталась о рекордной прибыли в прошлом финансовом году

За этот период удалось заработать почти 6 миллиардов долларов – сообщает канцелярия главной водной артерии Египта.

Прирост доходов был зафиксирован даже несмотря на инцидент с контейнеровозом Ever Given, который в марте из-за сильного ветра и песчаной бури почти на неделю перегородил канал, спровоцировав большую пробку из судов с обеих сторон. По некоторым данным, очереди на проход ждали свыше 400 кораблей. Управление канала оценило ущерб в почти миллиард долларов, позже вдвое снизив свои требования.