В России могут ужесточить контроль за продажей электронных сигарет

Как пишет газета «Коммерсант», регуляторы уже обсуждают введение маркировки и сертификации так называемых одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН), а ассоциация «Антиконтрафакт» просит Роспотребнадзор усилить присмотр за их оборотом. Как отмечает издание, рынок подобных устройств оценивается в 50-100 миллионов штук, большую часть товара могут продавать без уплаты акциза и с другими нарушениями.