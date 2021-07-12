В России могут ужесточить контроль за продажей электронных сигарет

Как пишет газета «Коммерсант», регуляторы уже обсуждают введение маркировки и сертификации так называемых одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН), а ассоциация «Антиконтрафакт» просит Роспотребнадзор усилить присмотр за их оборотом. Как отмечает издание, рынок подобных устройств оценивается в 50-100 миллионов штук, большую часть товара могут продавать без уплаты акциза и с другими нарушениями.
2021-07-12T03:08:47+03:00
2021-07-12T03:08:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 12 июля 2021
Загрузка комментариев...