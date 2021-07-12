Охранникам убитого президента Гаити запретили выезжать из страны

Они останутся на свободе, однако должны ежедневно отмечаться в полиции – пишет издание «Аити-24». Оружие сотрудников службы безопасности конфисковали. Запрет на выезд действует по меньшей мере до окончания расследования. Начальство охраны подозревают в бездействии во время атаки на резиденцию главы государства.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в ходе нападения, совершенного на прошлой неделе. Власти Гаити объявили, что в группу подозреваемых входят более 20 граждан Колумбии, часть из них уже задержана.