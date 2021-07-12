Лондонская полиция арестовала полсотни человек в связи с финальным матчем чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии, для которой игра, по сути, была «домашней» упустила минимальное преимущество в основное время и в серии пенальти проиграла Италии.

В сообщении полиции не уточняется, в какое время произошли задержания. Еще до начала игры стало известно об инциденте у стадиона «Уэмбли», где собрались тысячи болельщиков. Из них около сотни, предположительно не имеющие билетов, попытались снести ограждения и прорваться на арену. Не обошлось без инцидента и во время самого матча, который во втором тайме пришлось приостановить из-за выбежавшего на поле фаната.