В Москве шестой день подряд держится предпоследний «оранжевый» уровень погодной опасности

Он продлен по меньшей мере до вечера понедельника – об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра. По оценкам синоптиков, сильная жара без осадков при слабом ветре продержится в столичном регионе всю неделю. Температура воздуха в дневные часы может достигать 33-35 градусов.

Текущая волна аномальной жары, которая накрыла Москву, уже вторая по счету с начала лета. Июнь стал самым знойным за всю историю метеонаблюдений в столице.