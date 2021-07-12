Трубопровод «Северный поток-2» может быть достроен в августе

Еще три месяца, по словам руководства проекта, займут тесты и получение всех необходимых сертификатов. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt. Исполнительный директор Маттиас Варнинг добавил, что американские санкции затормозили проект на полтора года и привели к многомиллионным издержкам. Он считает, что транзит газа через Украину продолжится после 2024 года.

Технически строительство первой нитки газопровода было завершено месяц назад. Укладка второй пока продолжается.