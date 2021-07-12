Президент Кубы на фоне протестов в стране призвал выйти на улицы своих сторонников

Мигель Диас-Канель сказал, что необходимо противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники», которые поддерживают экономическую блокаду и требуют «гуманитарной интервенции». Как ранее сообщило министерство внутренних дел острова, в городе неподалеку от столицы Гаваны начались массовые манифестации. К месту выехал кубинский лидер.
2021-07-12T02:06:00+03:00
2021-07-12T02:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 12 июля 2021
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