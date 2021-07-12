Президент Кубы на фоне протестов в стране призвал выйти на улицы своих сторонников

Мигель Диас-Канель сказал, что необходимо противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники», которые поддерживают экономическую блокаду и требуют «гуманитарной интервенции». Как ранее сообщило министерство внутренних дел острова, в городе неподалеку от столицы Гаваны начались массовые манифестации. К месту выехал кубинский лидер.