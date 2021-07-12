В ряде российских регионов камеры начали фиксировать не пристегнутых водителей

Вслед за Москвой такие штрафы приходят автовладельцам в Татарстане и Тамбове, пишет газета РБК. За первые пять дней работы пара камер на федеральных трассах М-7 и «Казань-Оренбург» выявила более тысяч нарушителей. В Тамбовской области, где пока работает только один подобный комплекс, оформили уже 4 тысячи штрафов.

Отмечается, что система фиксации ремней безопасности в автоматической режиме заработала в Москве в конце прошлого года и на сегодняшний день водители получили с таких камер более 50 тысяч постановлений. За пассажиров штрафы пока не приходят.