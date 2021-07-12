Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарума признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу

Он не пропустил ни одного мяча в групповом этапе и помог своей команде в двух подряд сериях пенальти – в полуфинале против Испании и финале против Англии.

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы. Ранее она выигрывала трофей в 1968 году и после этого дважды проигрывала в финалах. Англичане, для которых финальный матч был, по сути, «домашним», так как проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, имели шансы выиграть Евро впервые в истории.