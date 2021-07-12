Глава «Роскосмоса» выразил надежду на то, что российские миллиардеры начнут тратить деньги на космические технологии

Комментируя суборбитальный полет, который накануне совершил британский предприниматель Ричард Брэнсон, Дмитрий Рогозин написал об этом в Твиттере, высказав мнение, что сейчас деньги олигархов уходят на «ярмарки тщеславия».

Ракетоплан Virgin Galactic взлетел на высоту почти 86 километров и успешно приземлился в космопорту в штате Нью-Мексико. Уже в этом месяце вслед за Брэнсоном свой первой космический полет намерен совершить и американский миллиардер Джефф Безос