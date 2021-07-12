Комментируя суборбитальный полет, который накануне совершил британский предприниматель Ричард Брэнсон, Дмитрий Рогозин написал об этом в Твиттере, высказав мнение, что сейчас деньги олигархов уходят на «ярмарки тщеславия».
Ракетоплан Virgin Galactic взлетел на высоту почти 86 километров и успешно приземлился в космопорту в штате Нью-Мексико. Уже в этом месяце вслед за Брэнсоном свой первой космический полет намерен совершить и американский миллиардер Джефф Безос
Глава «Роскосмоса» выразил надежду на то, что российские миллиардеры начнут тратить деньги на космические технологии
Комментируя суборбитальный полет, который накануне совершил британский предприниматель Ричард Брэнсон, Дмитрий Рогозин написал об этом в Твиттере, высказав мнение, что сейчас деньги олигархов уходят на «ярмарки тщеславия».