Митингующие в Тбилиси выдвинули ультиматум правительству из-за смерти оператора телеканала «ТВ Пирвели»

Александр Лашкарава был найден мертвым в своей квартире вскоре после выписки из больницы. Сотрудник телеканала был госпитализирован из-за нападения противников ЛГБТ-сообщества – они атаковали журналистов, собиравшихся освещать «Марш достоинства».

Смерть Лашкаравы спровоцировала акции протеста. Участники митинга требуют правительство уйти в отставку до полудня, угрожая, в противном случае, продолжить демонстрации.