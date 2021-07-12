Литва отказалась выдавать Белоруссии Светлану Тихановскую

При этом, как сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» генпрокурор республики, Вильнюс никак не стал мотивировать свои действия.

Минск ранее направил просьбу об экстрадиции лидера белорусской оппозиции. Экс-кандидата в президенты страны на родине внесли в список причастных к террористической деятельности. Запрос был сделан на основании договора между странами, который действует почти 30 лет. В Литве, впрочем, сразу говорили, что не станут принимать во внимание обращение со стороны Белоруссии.