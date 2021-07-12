Три человека погибли и еще шестеро пострадали в дорожной аварии на Кубани

Там столкнулись микроавтобус и грузовик. В региональной прокуратуре причиной называют выезд автобуса на встречную полосу — почему это произошло не уточняется. На водителя заведено уголовное дело. В надзорном ведомстве уточняют, что он работал нелегально. Среди погибших есть дети. Двое раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные получают помощь в травмпункте районной больницы.