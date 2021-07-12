Италия обыграла Англию и стала чемпионом Европы по футболу

Победитель определился в серии пенальти. Основное время закончилось вничью.

Первыми гол забили англичане – они сделали это уже на третьей минуте, поставив рекорд по скорости для финалов Евро. Итальянцы сравняли только в середине второго тайма. В дополнительное время счет на табло не изменился.

Сборная Англии имела шансы впервые в своей истории стать чемпионом Европы. Для Италии нынешний трофей уже второй по счету – ранее она выигрывала в 1968 году и после этого дважды проигрывала в финалах.