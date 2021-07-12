Конституционный суд ЮАР рассмотрит ходатайство бывшего президента страны Джекоба Зумы

Конституционный суд приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к суду. Экс-президент не явился на заседание комиссии, которая расследует его коррупционную деятельность в должности главы государства. В четверг Зума начал отбывать наказание. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, он сдался в руки полиции и его определили в исправительное учреждение Эсткур-Центр, которое находится в его родной провинции Квазулу-Наталь. Зуму обрядили в оранжевую форму, которую носят заключенные в этой стране. Между тем, адвокаты бывшего президента в своем представлении пишут, что нахождение в тюрьме для 79-летнего политика по сути является смертным приговором, тем более в условиях очередной волны коронавируса, которая отмечается в стране.



Арест Зумы вызвал протесты его сторонников, которые устроили массовые акции вблизи его поместья. По зулусской традиции люди пришли с копьями и луками.