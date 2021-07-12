Переговоры Джона Керри и Сергея Лаврова пройдут сегодня в Москве

В российскую столицу Джон Керри приехал в качестве спецпредставителя президента США по вопросам климата. Именно эта тема на переговорах станет ключевой. С представителями российского правительства Керри обсудит способы достижения глобальных климатических целей, сообщили в пресс-службе госдепартамента США. Со своей стороны, в российском МИДе эту тему назвали особенно актуальной в контексте подготовки конференции ООН по изменению климата, которая пройдет осенью в Глазго. Керри и Лавров хорошо знакомы друг с другом, они не раз проводили переговоры в период, когда Керри был главой внешнеполитического ведомства США при 44-м президенте Бараке Обаме. В апреле они встречались в Нью-Дели, и дважды в этом году по телефону обсуждали вопросы, связанные с изменением климата на планете. По данным источников газеты РБК помимо главы российского МИДа Джон Керри планирует встретиться со спецпредставителями президента России по вопросам климата и связям с международными организациями.

Спецпредставитель Джо Байдена пробудет в Москве до четверга.