Европейский парламент обсудит сегодня ситуацию с независимой белорусской прессой

Приедут туда в том числе и представители международных правозащитных организаций.

Платформа по борьбе с безнаказанностью в Белоруссии соберётся уже во второй раз. Помимо представителей гражданского общества республики – их имена не указаны – там будет спецпредставитель ООН по вопросам поощрения и защиты свободы мнения Ирен Хан, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро и член организации «Репортёры без границ» Антуан Бернар.

Как ранее отмечали в Европарламенте, эта платформа нужна, чтобы оказать поддержку про-демократическому движению. Важно собрать экспертов, которые будут собирать информацию о насилии и других преступлениях в Белоруссии, чтобы потом иметь возможность передавать дела в суд.

Тем временем дел против журналистов в республике заводят всё больше. На прошлой неделе местные власти заблокировали сайт старейшей в стране газеты «Наша Нива». До этого, весной, то же самое сделали и с крупнейшим интернет-изданием Tut.by

Также сотрудники Tut.by, которые остались на свободе, в четверг запустило новое интернет-издание Zerkalo.io. Белорусские власти уже заблокировали на территории станы и его.