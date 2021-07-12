В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы

Явка к закрытию участков, по данным республиканской ЦИК превысила 48%. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» после обработки 75 проц. протоколов лидирует с 46% голосов. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовал 31%. В парламент также проходит партия «Шор» — у нее 8%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер.