В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы

Явка к закрытию участков, по данным республиканской ЦИК превысила 48%. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» после обработки 75 проц. протоколов лидирует с 46% голосов. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовал 31%. В парламент также проходит партия «Шор» — у нее 8%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер.
2021-07-12T00:03:13+03:00
2021-07-12T00:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 12 июля 2021
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