Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира

Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира в Краснодарском крае. Как сообщили ТАСС в горадминистрации, микроавтобус, в котором находилось 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. Пострадавшие госпитализированы в больницы КБР.
2021-07-11T23:05:15+03:00
2021-07-11T23:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 11 июля 2021
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