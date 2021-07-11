Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира

Три человека, в том числе двое детей, погибли, еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем вблизи Армавира в Краснодарском крае. Как сообщили ТАСС в горадминистрации, микроавтобус, в котором находилось 12 человек, направлялся из Анапы в Назрань. Пострадавшие госпитализированы в больницы КБР.