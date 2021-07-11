В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы

Явка к закрытию участков, по данным республиканской ЦИК, превысила 48%. В выборах приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией «Действие и солидарность», которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты» во главе с бывшими президентами Владимира Воронина и Игоря Додона. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» пока лидирует. После обработки ЦИКом половины протоколов она набирает 45 % голосов избирателей. За блок «Коммунисты и социалисты» проголосовал 31%. В парламент также проходит партия «Шор» — у нее 8%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер.