УЕФА осудил беспорядки в Лондоне перед финалом ЧЕ, в котором встречаются сборные Италии и Англии

Как передает ТАСС, перед матчем тысячи болельщиков собрались у стадиона «Уэмбли». Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Часть из них удалось сдержать сотрудникам полиции и стюардам, однако около 100 фанатов, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона.