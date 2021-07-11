УЕФА осудил беспорядки в Лондоне перед финалом ЧЕ, в котором встречаются сборные Италии и Англии

Как передает ТАСС, перед матчем тысячи болельщиков собрались у стадиона «Уэмбли». Некоторые из них пытались снести ограждения и прорваться на арену. Часть из них удалось сдержать сотрудникам полиции и стюардам, однако около 100 фанатов, у которых, предположительно, не было билетов, прорвались на территорию стадиона.
2021-07-11T23:02:16+03:00
2021-07-11T23:02:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 11 июля 2021
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