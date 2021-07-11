МВД России объявило тендер на закупку подарочных наборов посуды общей стоимостью в 5 миллионов рублей

Министерство внутренних дел России объявило тендер на закупку подарочных наборов посуды общей стоимостью в 5 миллионов рублей.

Тендер, составленный по всем правилам, предусмотренным для подобного рода бумаг, разместил Центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД. «Открытые медиа», которые изучили документ, сообщают, что среди предметов, которые планируется купить наборы ножей за пять тысяч рублей, сковородки за 8, сотейник, стоящие чуть больше шести и ряд других предметов. Наиболее дорогими в этом списке являются наборы для барбекю за 15 тысяч и сервизы за 30. «Открытые медиа» отмечают, что товары пополнят подарочный фонд МВД и должны быть поставлены к 15 ноября, пять дней спустя после профессионального праздника работников ведомства – дня сотрудников органов внутренних дел, хотя к какому именно празднику делается закупка – неизвестно.

Победитель аукциона станет известен 21 июля.