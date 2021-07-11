Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете — став первым миллиардером, кому это удалось, опередив другого миллиардера — американца Джеффа Безоса, который полетит в космос 20 июля, и открыв путь космическому туризму.

В течение 20 лет сэр Ричард Бренсон, основатель компании Virgin Group, мечтал полететь в космос и открыть его для туристов. 11 июля в 10:40 утра по восточному времени ракетоплан Virgin SpaceShip Two Unity, произведенный компанией Virgin Galactinc, с 70-летним Брэнсоном, тремя сотрудниками Virgin и двумя пилотами оторвался от земли с космодрома в штате Нью-Мексико. На высоте около 15-ти километров ракетоплан отцепился от носителя, запустил собственные ракетные двигатели, разогнался по баллистической траектории и влетел в космос на высоте 80-ти километров — где, как устанавливает ВВС США, начинаются его границы. В течение нескольких минут экипаж испытал невесомость — и осмотрел планету, после чего ракетоплан отправился обратно на землю. Весь полет занял около часа.

Из прямой трансляции полета первого миллиардера в космос было устроено настоящее развлекательное шоу с популярным американским телеведущим Стивеном Кольбером. Ричард Бренсон пообещал начать отправлять туристов в космос в самое ближайшее время — что станет новой эрой в освоении человеком космоса.

Глава SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса. Маск еще до полета приехал поддержать Брэнсона, а Безос направил свои поздравления и сообщил, что «с нетерпением ждет, когда и он вступит в космический клуб» — через девять дней ему также предстоит суборбитальный полет.