В эти минуты в Лондоне начитается финальный матч ЧЕ по футболу

В борьбе за на стадионе «Уэмбли» встречаются сойдутся сборные Англии и Италии. Англия уже открыла счёт, забив гол.

Англичане попали в финал впервые за более чем 60-летнюю историю турнира. Итальянцы до решающего матча Евро добрались в четвертый раз. Две предыдущие попытки победить – в 2000 и 2012 годах — оказались неудачными. Успех 1968 года пока остается единственным.

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт сказал, что получил поддержку от королевы и болельщиков: «Это фантастика — получить письмо от королевы, письмо от премьер-министра всей команде. Мы в финале, и мы здесь, чтобы победить. Теперь важна каждая деталь. Футболисты готовы, в том числе и тактически. Все находятся в предвкушении. Энергетика на стадионе просто фантастическая. Это очень важно для футболистов, им нужно ощущать тепло этой поддержки. И она, конечно, вдохновляла сборную на протяжении всего турнира. Мы делали нашу работу. Отсюда и появилась возможность писать историю с каждым выходом на поле. Предстоит игра со сборной высочайшего уровня. Они очень хороши тактически, они сделали потрясающий рывок. Это ещё один большой вызов для нас».

Тренер итальянской команды Роберто Манчини отметил силу своих соперников, и что игра не будет лёгкой: «Англия очень сильна, потому что, как сказал Джорджо Кьеллини, у них очень хорошие игроки и скамейка запасных. Но раз мы здесь, то это потому, что у нас тоже хорошая команда, поэтому мы попытаемся сыграть нашу собственную игру. Рахим Стерлинг – игрок, который очень сильно улучшил свои навыки, он быстр, сообразителен, и, конечно, нам нужно быть с ним осторожными. Нам придётся хорошо поработать в защите, но вместе с ним – не знаю, кто будет играть на правом фланге, но все их игроки впереди все сильные, они все быстрые и технически очень хороши».

Посмотреть финал пришли 60 тысяч человек, главным образом английских футбольных фанатов. Как отмечает издание The Independent, это рекорд по количеству собравшихся в одном месте людей с начала пандемии.