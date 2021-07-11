Серьезный сбой произошел на Белорусско-Савеловском диаметре МЦД

Как сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта, на диаметре D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека, сбитого около станции «Славянский бульвар». На место вызвана скорая помощь. В департаменте предупредили, что поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой.
2021-07-11T21:02:12+03:00
2021-07-11T21:02:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 11 июля 2021
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