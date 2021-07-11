«Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на выборах в Болгарии

Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил побеждает на досрочных парламентских выборах в Болгарии. По данным опросов на выходе с избирательных участков, за ГЕРБ проголосовало около 23% избирателей. Второе место занимает партия «Есть такой народ» — 22%. На третьей позиции болгарские социалисты — около 14,5% избирателей.т В новом 46-м Народном собрании Болгарии также будут работать представители партии «Демократическая Болгария», «Движения за права и свободы» и гражданской платформы «Встань. Мафия вон».