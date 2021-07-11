Перед зданием парламента Грузии проходит акция протеста в связи со смертью оператора Лексо Лашкаравы

Перед зданием парламента Грузии проходит многочисленная акция протеста в связи со смертью оператора оппозиционного телеканала Лексо Лашкаравы. 5 июля он был избит участниками акции против марша ЛГБТ-сообщества. Собравшиеся в центре Тбилиси призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подать в отставку, обвиняя его смерти Лашкаравы. Участники акции утверждают, что не разойдутся, до тех пор, пока их требование не будет выполнено. Между тем МВД Грузии выдвинули версию смерти журналиста связанную с передозировка наркотиков.