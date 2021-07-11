После возникновения крупного лесного пожара в Тольятти возбуждено уголовное дело

В качестве основной версии возгорания глава городского округа Николай Ренц назвал поджог. Общая площадь пожара превысила 150 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200. Очаги пожара, по словам Ренца, локализованы.