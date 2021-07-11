После возникновения крупного лесного пожара в Тольятти возбуждено уголовное дело

В качестве основной версии возгорания глава городского округа Николай Ренц назвал поджог. Общая площадь пожара превысила 150 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. К тушению привлекли самолет-амфибию Бе-200. Очаги пожара, по словам Ренца, локализованы.
2021-07-11T20:34:14+03:00
2021-07-11T20:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 11 июля 2021
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