Американский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный космический полет на аппарате Unity

После возвращения он поблагодарил всех, кто верил в его успех и назвал это новым этапом в освоении космоса человеком: «Миссия, которую мы преследуем – сделать нашу мечту реальностью для наших внуков. Для всех. Мы здесь, чтобы сделать космос более доступным для людей любого пола, возраста, национальности. Я пережил необычайные эмоции, и я хочу, чтобы кто-то из вас тоже это испытал. Если вы мечтали об этом, сейчас самое время для воплощения. Добро пожаловать в новую эру космоса». Перед полетом Брэнсон рассказал, что подготовка заняла в общей сложности 17 лет. Максимальная высота полета составила около 85 километров, а скорость превысила 3 числа Маха.