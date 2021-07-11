Сегодня в 22:00 состоится финал Евро-2020

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся сборные Англии и Италии. В Англии эту игру уже называют важнейшим событием в истории страны, ведь их сборная впервые вышла в финал. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже распорядился сегодня продлить работу пабов на 45 минут, хотя по закону они должны закрываться 22:30, а в случае победы пообещал объявить дополнительный выходной. Посмотреть финал придут 60 тысяч человек. Как отмечает издание The Independent, это рекорд по количеству собравшихся в одном месте людей с начала пандемии.