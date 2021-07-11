Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами тела еще четверых погибших

Таким образом, общее число жертв достигло 90. Как сообщают местные власти, судьба 31 человека остается неизвестной. Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию.