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20:04, 11 июля 2021

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами тела еще четверых погибших

Таким образом, общее число жертв достигло 90. Как сообщают местные власти, судьба 31 человека остается неизвестной. Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию.


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