Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Майами тела еще четверых погибших

Таким образом, общее число жертв достигло 90. Как сообщают местные власти, судьба 31 человека остается неизвестной. Многоэтажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня. Через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию.
2021-07-11T20:04:12+03:00
2021-07-11T20:04:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869424-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...