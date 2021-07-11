США отправляют на Гаити «техническую команду» для проведения расследования убийства президента Жовенеля Моиза

США отправляют сегодня на Гаити «техническую команду» для определения потребностей страны и проведения расследования убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга. На этом фоне, как сообщает пресс-служба Пентагона, военное ведомство США изучает обращение властей Гаити с просьбой направить в страну американские войска.
2021-07-11T20:03:49+03:00
2021-07-11T20:18:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869422-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...