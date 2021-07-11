Миллиардер Ричард Брэнсон благополучно вернулся на землю после суборбитального полета — первого для его компании Virgin Galactic с полным экипажем. Астронавты поднялись на высоту 88 км и провели несколько минут в невесомости. Весь полет занял немного больше часа.
2021-07-11T20:03:07+03:00
2021-07-11T20:03:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 11 июля 2021
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